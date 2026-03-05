Français
Anglais
العربية
الأخبار

اكتشافات نفطية جديدة في إفريقيا: شركة إيني توسّع أنشطتها في كوت ديفوار وأنغولا

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني عن تحقيق نتائج إيجابية في عمليات الاستكشاف النفطي بإفريقيا، بعد تسجيل اكتشافات جديدة في كل من كوت ديفوار وأنغولا.

اكتشاف واعد في كوت ديفوار

في كوت ديفوار، أكدت الشركة وجود موارد جديدة من الهيدروكربونات عقب نجاح عملية حفر البئر Murene South-1X في البلوك CI-501. وقد ساهمت هذه العملية في تأكيد الإمكانات الطاقية.

نتائج مشجعة في أنغولا

وفي أنغولا، أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية أخرى . فقد أثبتت عملية حفر البئر Algaita-01 داخل حوض الكونغو السفلي وجود احتياطات من الهيدروكربونات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

303
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
278
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
271
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد
258
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
258
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
255
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
254
الأخبار

 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي
247
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
243
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى