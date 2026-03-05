اكتشافات نفطية جديدة في إفريقيا: شركة إيني توسّع أنشطتها في كوت ديفوار وأنغولا

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني عن تحقيق نتائج إيجابية في عمليات الاستكشاف النفطي بإفريقيا، بعد تسجيل اكتشافات جديدة في كل من كوت ديفوار وأنغولا.

اكتشاف واعد في كوت ديفوار

في كوت ديفوار، أكدت الشركة وجود موارد جديدة من الهيدروكربونات عقب نجاح عملية حفر البئر Murene South-1X في البلوك CI-501. وقد ساهمت هذه العملية في تأكيد الإمكانات الطاقية.

نتائج مشجعة في أنغولا

وفي أنغولا، أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية أخرى . فقد أثبتت عملية حفر البئر Algaita-01 داخل حوض الكونغو السفلي وجود احتياطات من الهيدروكربونات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.