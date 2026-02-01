Français
الأخبار

اكتمال القمر يزيّن سماء تونس الليلة و بدر كامل يضيء الأفق

اكتمال القمر يزيّن سماء تونس الليلة وبدر كامل يضيء الأفق

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن سماء تونس ستشهد، ليلة اليوم السبت 1 فيفري 2026، ظاهرة فلكية مميّزة تتمثّل في اكتمال القمر (البدر)، حيث يبلغ القمر ذروة اكتماله عند الساعة 22:09 بتوقيت UTC، أي 23:09 ليلاً حسب التوقيت المحلي.

و أوضح المعهد أن القمر سيصل خلال هذه الليلة إلى نسبة إضاءة تبلغ 100 بالمائة، ما يجعله يبدو بدرًا كاملًا ومشرقًا يزيّن سماء الليل، في مشهد فلكي يمكن متابعته بوضوح بالعين المجرّدة دون الحاجة إلى أي معدات خاصة، شريطة صفاء الأجواء وخلو السماء من السحب.

و أضاف المعهد أن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر خلال هذا الاكتمال تُقدَّر بحوالي 371 ألف كيلومتر، وهي مسافة متوسّطة تسمح برؤية واضحة لتفاصيل القمر ولمعانه اللافت.

و يُعدّ اكتمال القمر من الظواهر الفلكية الدورية التي تحظى باهتمام واسع لدى هواة الفلك والمواطنين على حدّ سواء، لما تحمله من بعد علمي وجمالي يضفي سحرًا خاصًا على ليالي الشتاء.

