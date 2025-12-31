الآن : جلسة عامة بالبرلمان للنّظر في مشاريع 3 قوانين أساسية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

3 مشاريع قوانين أساسية.

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للنّظر في 3 مشاريع قوانين أساسية بحضور كل من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي.

وسيتم النظر في 3 مشاريع وهي على التوالي :

*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025

*ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025

*و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



