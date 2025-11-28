Français
الأجندة الجبائية لديسمبر 2025: خمس محطات أساسية للوفاء بالالتزامات الضريبية

الأجندة الجبائية لديسمبر 2025: خمس محطات أساسية للوفاء بالالتزامات الضريبية


أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن الجدول الزمني للواجبات الجبائية خلال شهر ديسمبر 2025، والذي يضم خمس مواعيد رئيسية يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والشركات الالتزام بها.

وأوضحت الإدارة أنّ 5 ديسمبر يمثّل آخر أجل لتقديم التصريح السنوي بالمداخيل بالنسبة للأجراء والمتمتّعين بجرايات أو إيرادات عمرية سواء من مصدر تونسي أو أجنبي.

كما حدّدت يوم 15 ديسمبر كموعد نهائي لإيداع التصريح الشهري لفائدة الأشخاص الطبيعيين.

أما بالنسبة للمؤسسات المنخرطة في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، فقد تم ضبط 22 ديسمبر كآخر أجل لتقديم التصريح الشهري.

ويُنتظر من الأشخاص الطبيعيين إيداع تصريحهم بالقسط الاحتياطي الثالث في أجل أقصاه 25 ديسمبر.

وتُختتم الالتزامات الجبائية للسنة بتاريخ 29 ديسمبر، الذي خُصّص كأجل نهائي مزدوج لإتمام تصريحين جبائيين، أحدهما يتعلق بإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لنظام التصريح والدفع الإلكتروني.

المصدر: وات
