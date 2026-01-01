الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضبطت الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية في الاجندة الجبائية لشهر جانفي 2026 ثلاثة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.

وافادت الادارة العامة للاداءات المعنيين بخلاص بعض اصناف الاداءات ، أنه تم تحديد يوم 15 جانفي 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وبينت انه تم تحديد يوم 20 جانفي 2026 كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وتعلق الموعد الثالث والأخير بيوم 28 جانفي 2026 كآخر اجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

واوضحت الادارة العامة للاداءات انه يقصد بهذه التواريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفادياً لازدحام قباضات المالية وتفادياً للضغط على المنظومة الإعلامية.

وبينت، ايضا، انه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا.

