الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026

تضبط الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، في مطلع كل شهر، الأجندة الجبائية التي تُبيّن الآجال الهامة المتعلقة بالتصريح بالأداءات وخلاصها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ويأتي هذا الرزنامة في إطار تنظيم دوري يهدف إلى ضمان حسن سير الإجراءات الجبائية.

15 جانفي 2026 :آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

20 جانفي 2026 : آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

28 جانفي 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

ويُشار إلى أنّ التواريخ المذكورة تُحدِّد آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد المخصّص لذلك. كما توصي الإدارة العامة للأداءات بالقيام بعملية الإيداع قبل حلول هذا الأجل، تفاديًا للاكتظاظ على مستوى القباضات المالية أو الضغط على النظام المعلوماتي.

