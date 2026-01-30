الأجندة الجبائية لشهر فيفري 2026: أربعة مواعيد قصوى لإيداع التصاريح وخلاص المعاليم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأجندة الجبائية الخاصة بشهر فيفري 2026، محددة أربعة مواعيد قصوى لإيداع التصاريح الجبائية وخلاص عدد من المعاليم المستوجبة على المطالبين بالأداء من أشخاص طبيعيين ومعنويين.

وبحسب الأجندة، تم تحديد يوم 05 فيفري 2026 كآخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين (الشركات)، باستثناء السيارات المعدّة للكراء أو تلك المقتناة في إطار عقود الإجارة أو الإيجار المالي.

أما الموعد الجبائي الثاني، فقد حُدّد ليوم 16 فيفري 2026، وهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

ويتعلق الموعد الثالث بيوم 20 فيفري 2026، كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري لفائدة الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

وتُختتم الأجندة الجبائية ليوم 25 فيفري 2026، الذي يمثل التاريخ النهائي لإيداع التصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية.

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الآجال القانونية المحددة لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد الممكن لإيداعها، مشددة على إمكانية إيداع التصاريح قبل حلول الأجل الأقصى، بل ونصحت بذلك تفاديًا للازدحام على قباضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية.

كما أوضحت أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا، وذلك ضمانًا لحقوق المطالبين بالأداء وتيسيرًا لمعاملاتهم الجبائية.

