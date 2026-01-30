Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

الأجندة الجبائية لشهر فيفري 2026: أربعة مواعيد قصوى لإيداع التصاريح وخلاص المعاليم

الأجندة الجبائية لشهر فيفري 2026: أربعة مواعيد قصوى لإيداع التصاريح وخلاص المعاليم

ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأجندة الجبائية الخاصة بشهر فيفري 2026، محددة أربعة مواعيد قصوى لإيداع التصاريح الجبائية وخلاص عدد من المعاليم المستوجبة على المطالبين بالأداء من أشخاص طبيعيين ومعنويين.

وبحسب الأجندة، تم تحديد يوم 05 فيفري 2026 كآخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين (الشركات)، باستثناء السيارات المعدّة للكراء أو تلك المقتناة في إطار عقود الإجارة أو الإيجار المالي.

أما الموعد الجبائي الثاني، فقد حُدّد ليوم 16 فيفري 2026، وهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

ويتعلق الموعد الثالث بيوم 20 فيفري 2026، كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري لفائدة الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

وتُختتم الأجندة الجبائية ليوم 25 فيفري 2026، الذي يمثل التاريخ النهائي لإيداع التصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية.

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الآجال القانونية المحددة لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد الممكن لإيداعها، مشددة على إمكانية إيداع التصاريح قبل حلول الأجل الأقصى، بل ونصحت بذلك تفاديًا للازدحام على قباضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية.

كما أوضحت أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا، وذلك ضمانًا لحقوق المطالبين بالأداء وتيسيرًا لمعاملاتهم الجبائية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

379
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
349
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
300
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
296
اقتصاد وأعمال

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي
286
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
280
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
268
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
262
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
258
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى