Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأجندة الجبائية لشهر مارس 2026

ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأجندة الجبائية الخاصة بشهر مارس  2026، محددة المواعيد القصوى لإيداع التصاريح الجبائية وخلاص عدد من المعاليم المستوجبة على المطالبين بالأداء من أشخاص طبيعيين ومعنويين.

  • 02 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد (بعنوان شهر جانفي 2026)
  • 05 مارس : آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأرقام الزوجية)
  • 16 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
  • 23 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
  • 25 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات والتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وماشابهها (الشركات التي تختتم موازنتها يوم 31 ديسمبر بما في ذلك الشركات المصدرة كليا).
  • 30 مارس : آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الآجال القانونية المحددة لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد الممكن لإيداعها، مشددة على إمكانية إيداع التصاريح قبل حلول الأجل الأقصى، بل ونصحت بذلك تفاديًا للازدحام على قباضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية.

كما أوضحت أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا، وذلك ضمانًا لحقوق المطالبين بالأداء وتيسيرًا لمعاملاتهم الجبائية.

 

تعليقات

