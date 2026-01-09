الأحد القادم انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق الأحد المقبل الموافق لـ 18 جانفي الحالي، المرحلة الأولى البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة، الذي أعدّته شركة تونس للطرقات السيّارة، في إطار دعم برنامج الحزام الأخضر، وفق ما أفادت به وزارة البيئة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة.

و كانت جلسة عمل انعقدت يوم أمس الخميس تحت اشراف وزير البيئة حبيب عبيد والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيّارة أحمد عزّالدين، خصّصت لمزيد تنسيق وإثراء برنامج الغراسات بشبكة الطرقات السيّارة الذي يشمل تحسين جماليّة مداخل المدن ومحطات التزوّد بالوقود ومحطّات الاستخلاص وغراسة المنطقة الوسطى للطرقات السيارة، حسب البلاغ.

و تمّ خلال الجلسة التأكيد على ضرورة توظيف الطاقات النظيفة والمتجدّدة وإعادة استعمال المياه المعالجة وتثمين مخلفات تقليم الاشجار.

و اتفق الطرفان، حسب بلاغ، على تشريك مختلف المؤسسات والجمعيّات المحليّة والجهويّة والوطنيّة في مسار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات قصد تعزيز الاستدامة البيئيّة و تحسين المشهد الحضريّ عبر شراكات فعّالة تجمع مختلف المتدخّلين.

