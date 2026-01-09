Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأحد القادم انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة

الأحد القادم انطلاق البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة

تنطلق الأحد المقبل الموافق لـ 18 جانفي الحالي، المرحلة الأولى البرنامج الخاص بتشجير الطرقات السيارة، الذي أعدّته شركة تونس للطرقات السيّارة، في إطار دعم برنامج الحزام الأخضر، وفق ما أفادت به وزارة البيئة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة.

و كانت جلسة عمل انعقدت يوم أمس الخميس تحت اشراف وزير البيئة حبيب عبيد والرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيّارة أحمد عزّالدين، خصّصت لمزيد تنسيق وإثراء برنامج الغراسات بشبكة الطرقات السيّارة الذي يشمل تحسين جماليّة مداخل المدن ومحطات التزوّد بالوقود ومحطّات الاستخلاص وغراسة المنطقة الوسطى للطرقات السيارة، حسب البلاغ.

و تمّ خلال الجلسة التأكيد على ضرورة توظيف الطاقات النظيفة والمتجدّدة وإعادة استعمال المياه المعالجة وتثمين مخلفات تقليم الاشجار.

و اتفق الطرفان، حسب بلاغ، على تشريك مختلف المؤسسات والجمعيّات المحليّة والجهويّة والوطنيّة في مسار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسّسات قصد تعزيز الاستدامة البيئيّة و تحسين المشهد الحضريّ عبر شراكات فعّالة تجمع مختلف المتدخّلين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

326
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة

316
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
305
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
296
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
296
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
292
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان
278
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
265
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
263
الأخبار

مباريات المنتخب التونسي على التلفزة الوطنية وقناة رياضية جديدة في تونس ؟ (فيديو)
256
الأخبار

قضية مخدرات: عدم سماع الدعوى في حقّ سليم شيبوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى