Français
Anglais
العربية
تعليم

الأربعاء القادم: وزارة التّربية تنظّم الصّالون الوطني للابتكارات العلمية والتّكنولوجية التّطبيقية والذّكاء الاصطناعي

تنظّم وزارة التّربية، يوم الأربعاء القادم، فعاليات الصّالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية التّطبيقية والذّكاء الاصطناعي بالمؤسّسات التّربوية الإعدادية والثانوية، بمشاركة 52 تلميذا يمثّلون مختلف جهات البلاد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

وتهدف هذه المبادرة، حسب البلاغ، إلى تنمية روح الإبداع لدى التّلاميذ، وتشجيعهم على توظيف معارفهم العلمية والتكنولوجية في إنجاز مشاريع تطبيقية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز مهارات التفكير العلمي والعمل الجماعي، ويدعم روح المبادرة والبحث والاكتشاف لديهم.

وتتيح هذه التظاهرة التي تتنزّل في إطار دعم ثقافة الابتكار وتعزيز التوجه نحو العلوم والتكنولوجيا داخل الوسط المدرسي، للتلاميذ المشاركين بمعدّل تلميذين عن كل مندوبية جهوية للتربية ( 26 مندوبية عبر الجمهورية)، إبراز مواهبهم وابتكاراتهم وتبادل الخبرات، وتعزّز دور المؤسسات التربوية في نشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي.

ويتضمّن برنامج الصّالون سلسلة من الأنشطة العلمية والتقنية التي تجمع بين التكوين والتطبيق، من خلال تنظيم جلسات تدريبية لفائدة التلاميذ والإطارات التربوية في مجالات الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم عروض علمية لعرض المشاريع والابتكارات أمام الحضور، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المعروضة داخل فضاءات الصالون.

كما يشمل الصالون عدداً من الأجنحة المتخصصة، من بينها فضاء السلامة السيبرانية للتوعية بالأمن الرقمي، وجناح الروبوتات الذي يقدّم تطبيقات البرمجة والروبوتيك، إضافة إلى فضاء الطباعة ثلاثية الأبعاد، وركن التصميم الهندسي والبرمجة باستخدام الوسائط التفاعلية، فضلاً عن فضاءات للمطالعة العلمية وتنمية الثقافة المعرفية، وجناح الدوموتيك والتحكم عن بعد الذي يسلّط الضوء على تقنيات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

345
اقتصاد وأعمال

مليون دولار في الدقيقة : الحرب على إيران تُغرق أمريكا في فخ مالي و سياسي

325
الأخبار

حين يستبدل ترامب إيران بالعدو الداخلي
313
أخر الأخبار

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين
289
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تُوضّح أسباب رفض تأمين السيارات القديمة
284
الأخبار

إيران تقصف ديمونا الإسرائيلية و إصابات بالجملة
279
الأخبار

وزارة التربية : برمجة 276 رحلة مدرسية لفائدة تلاميذ المناطق الريفية و الأحياء الشعبية خلال عطلة الربيع
278
اقتصاد وأعمال

تونس استقطبت أكثر من 3500 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2025
249
الأخبار

كأس تونس : قمّة مشوقة اليوم بين الإتحاد المنستيري و النادي الإفريقي
242
الأخبار

بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس و مقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية
219
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية توضح الاجراءات الجبائية الجديدة لتخفيف كلفة المشاريع العمومية الكبرى في 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى