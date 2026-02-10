الأربعاء والخميس : جلستين عامتين للنظر في مشاريع قوانين تٌعنى بالسكن والصحة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الأربعاء 11 فيفري الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا ويتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلّق الاول بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 فيما يتعلق المشروع الثاني بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد غد الخميس 12 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنّظر في مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد، ويتعلق الثاني بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية “E-Santé”.

