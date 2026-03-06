Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأرجنتيني باولو ديبالا يبتعد عن الملاعب

الأرجنتيني باولو ديبالا يبتعد عن الملاعب

خسر نادي روما، صاحب المركز الرابع في البطولة الإيطالية لكرة القدم، جهود نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لمدة شهر ونصف بسبب إصابة في الركبة، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

و أفادت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” وشبكة “سكاي سبورت” بأن ديبالا خضع لعملية جراحية، الجمعة، في روما لمعالجة “تمزق طولي كامل في الغضروف الهلالي الجانبي” لركبته.

و اضطر بطل مونديال قطر 2022 إلى الانسحاب، أمس الخميس، من حصة تدريبية بسبب ما وصفه روما في البداية بأنه “إرهاق عضلي”.

و قُدر غياب الأرجنتيني بـ45 يوما، ما سيبعده عن سبع مباريات في البطولة الإيطالية والدور ثمن النهائي لمسابقة “يوروبا ليغ” ضد الفريق الإيطالي الآخر بولونيا.

و سجل ديبالا (32 عاما) هدفين فقط خلال 17 مباراة خاضها في البطولة الإيطالية هذا الموسم، ما أفقده مكانه كلاعب أساسي.

و يلتقي روما، الذي يبتعد بفارق 16 نقطة عن إنتر المتصدر، وبفارق نقطتين فقط عن نابولي الثالث، مع جنوى، بعد غد الأحد، لحساب الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الإيطالية لكرة القدم.

تعليقات

