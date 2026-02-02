Français
الأزمة بين إيران وأمريكا: هل يلوح اتفاق وشيك في الأفق؟

تدرس إيران حالياً تفاصيل عدد من المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع أمريكا، وفق ما أكده اليوم الاثنين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيراً إلى أن طهران تأمل في تحقيق نتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بقائي أن السلطات الإيرانية تعمل على تقييم مختلف القنوات الدبلوماسية بهدف احتواء الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي خلل أو تباين في قرارات القيادة بشأن المناورات العسكرية المشتركة مع كل من الصين وروسيا، في إشارة إلى وحدة الموقف الاستراتيجي داخل البلاد.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس مسعود بزشكيان تتم «على أعلى المستويات» مع رؤساء الدول، وبالتوازي مع تحركات وزير الخارجية، مضيفاً أن الزيارات التي تم إنجازها تندرج ضمن جهود الدبلوماسية الإيرانية الرامية إلى الحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز موقع إيران على الساحة الدولية.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأحد، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك بعد تحذير المرشد علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.

وقلّل ترمب من أهمية هذا التحذير، وصرّح للصحافيين من منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا: «بالطبع سيقول ذلك»، مضيفاً: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك فسنكتشف حينها ما إذا كان محقاً أم لا».

