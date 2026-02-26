الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان 2026، وحرصًا على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات وانتظامية التزويد، واصلت مصالح المراقبة الاقتصادية تدخلاتها الميدانية المكثفة بكامل جهات البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المعظم.

قرابة 25 ألف زيارة رقابية

أسفرت تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 رمضان عن تنفيذ 24892 زيارة رقابية، تم خلالها تسجيل 4980 مخالفة اقتصادية، مسجلة بذلك نسبة تطور قدرت بـ4,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان 2025 التي تم خلالها تسجيل 4779 مخالفة.

طبيعة المخالفات المسجلة

توزعت المخالفات المسجلة على النحو التالي:

• 1752 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية.

• 2387 مخالفة في مجال شفافية المعاملات.

• 69 مخالفة في التلاعب بمواد مدعّمة.

• 772 مخالفة أخرى شملت مجالات الجودة والميتورولوجيا وبقية الأنشطة.

توزيع المخالفات حسب القطاعات

أما من حيث القطاعات، فقد تصدرت المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة قائمة المخالفات بـ2817 مخالفة، تلتها:

• 1503 مخالفة في المواد الغذائية العامة،

• 380 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي،

• 280 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.

حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية

كما أفضت العمليات الرقابية إلى حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، تمثلت أساسًا في:

• 77 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة،

• 6,7 أطنان من الخضر والغلال، من بينها 1,4 طن من الموز،

• 17965 بيضة،

• 13403 لترا من الزيت النباتي المدعم،

• 144 لترا من الحليب،

• 840 علبة مصبرات طماطم،

• 13 طنا من السكر،

• 3618 علبة تبغ.

