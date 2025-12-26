الأسهم الأمريكية تستقر بعد عطلة أعياد الميلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغييرات تذكر في جلسة اليوم الجمعة مع عودة المتداولين إلى الأسواق بعد عطلة أعياد الميلاد بينما حافظت المؤشرات الرئيسية على مسارها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

و ظل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” قريبًا من مستوى الإغلاق السابق، متحركًا حول خط التعادل، وكذلك مؤشر “ناسداك المركب”؛ في حين تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بنحو 4 نقاط فقط، ما يعادل انخفاضًا طفيفًا بأربع نقاط مئوية، وفقا لشبكة “سي ان بي سي”.

و على مدار الأسبوع، ارتفع “ستاندرد آند بورز 500” بأكثر من 1%، ليكون في طريقه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي خلال خمسة أسابيع، كما صعد “داو جونز” و”ناسداك” بنسب مماثلة تجاوزت 1% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

و جاء الأداء الإيجابي بعد جلسة تاريخية الأربعاء؛ حيث حقق “ستاندرد آند بورز 500” قممًا جديدة خلال التداولات اليومية وعند الإغلاق، قبل أن تُغلق الأسواق الخميس بسبب عطلة الكريسماس.

و أشار رئيس الاستراتيجية الفنية في فندسترات مارك نيوتن إلى أن العام 2025 يختتم بمكاسب تفوق الخسائر، رغم السردية السائدة حول “فقاعة الذكاء الاصطناعي” و مخاوف الرسوم الجمركية، مضيفًا أن الأسهم الأمريكية تجاهلت هذه المخاطر حتى الآن، مع اقتراب نهاية 2025.

و أكد أن الأسواق تدخل فترة موسمية قوية تاريخيًا، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات “رالي سانتا كلوز”، الذي يمتد بين آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد.

و وفق بيانات ستوك تريدرز ألماناك، يحقق “ستاندرد آند بورز 500” مكاسب متوسطة تبلغ 1.3% خلال هذه الفترة منذ عام 1950، ما يعزز التفاؤل باستمرار الزخم الإيجابي حتى مطلع 2026، رغم استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتضخم، والتعريفات، واحتمالات الإغلاق الحكومي.

