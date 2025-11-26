Français
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، عن التوصل إلى جملة من التفاهمات خلال الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم بحضور ممثلين عن ديوان وزير الصحة و عمادة الأطباء و عمداء كليات الطب.

و أكد ذكار أنّ تفاصيل هذه التوافقات سيتم نشرها لاحقاً في بيان مفصل.

و أوضح ذكار، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنّ الجلسة أفضت إلى اتفاق حول عدد من النقاط التي تم التداول بشأنها، مشيراً إلى أنّ المنظمة ستكشف عنها للرأي العام في البلاغ المرتقب.

و أضاف أنّه، وبعد الرجوع إلى قواعد المنظمة وإجراء التصويت، تقرّر تعليق التحرك الاحتجاجي للأطباء الشبان بالإجماع، مع التأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ وتطبيق مخرجات الجلسة التفاوضية.

و ختم رئيس المنظمة تدوينته بالتشديد على تواصل نضالات الأطباء الشبان من أجل تحقيق مطالبهم المهنية و القطاعية.

تعليقات

