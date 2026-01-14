Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأطباء يحذرون من ممارسة رياضية خاطئة بعواقب صحية خطيرة [فيديو]

حذّر محمد فارس بن حديد، المختص في الطب الرياضي وطب العائلة، من مخاطر متزايدة مرتبطة ببعض ممارسات اللياقة البدنية الحديثة، وفي مقدمتها ظاهرة الـ”Dry Scooping” (تناول مسحوق المكملات الغذائية الجافة مباشرة دون تخفيفها بالماء)، التي باتت تنتشر بين الهواة وحتى المحترفين دون إدراك عواقبها الصحية.

وخلال تدخله على تونس الرقمية، أوضح المختص أن هذه الممارسة تقوم على تناول المكملات الغذائية على شكل مسحوق جاف مباشرة، دون خلطه بالماء أو أي سائل آخر، وهو ما يعرّض المستهلك لمخاطر جدّية.

وأشار الطبيب إلى أن استنشاق جزيئات المسحوق عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى اختناق أو إلى دخولها مباشرة إلى المسالك التنفسية، ما قد يتسبب في التهاب رئوي ناتج عن الاستنشاق، وهي حالة صحية خطيرة تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً.

كما نبّه إلى إمكانية تهيّج أو تضيق المريء، وهو ما قد يسبب صعوبات في البلع، آلامًا في الصدر، واضطرابات هضمية قد تدوم لفترات طويلة. وأضاف أن التركيز العالي للكافيين والمنبهات في هذه المكملات، عند استهلاكها بهذه الطريقة، قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وتشمل الأعراض الجانبية المحتملة أيضًا خفقان القلب، تسارع النبض، التوتر العصبي، وفرط تحفيز الجسم، ما يضاعف المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة.

ودعا الدكتور بن حديد إلى التعامل بحذر ومسؤولية مع المكملات الغذائية، مشددًا على ضرورة احترام الإرشادات الطبية وتعليمات الاستعمال التي يحددها المصنعون، حفاظًا على السلامة الصحية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

820
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

653
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
353
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
342
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
327
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
326
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
302
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
293
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
289
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
285
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى