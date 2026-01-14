الأطباء يحذرون من ممارسة رياضية خاطئة بعواقب صحية خطيرة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر محمد فارس بن حديد، المختص في الطب الرياضي وطب العائلة، من مخاطر متزايدة مرتبطة ببعض ممارسات اللياقة البدنية الحديثة، وفي مقدمتها ظاهرة الـ”Dry Scooping” (تناول مسحوق المكملات الغذائية الجافة مباشرة دون تخفيفها بالماء)، التي باتت تنتشر بين الهواة وحتى المحترفين دون إدراك عواقبها الصحية.

وخلال تدخله على تونس الرقمية، أوضح المختص أن هذه الممارسة تقوم على تناول المكملات الغذائية على شكل مسحوق جاف مباشرة، دون خلطه بالماء أو أي سائل آخر، وهو ما يعرّض المستهلك لمخاطر جدّية.

وأشار الطبيب إلى أن استنشاق جزيئات المسحوق عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى اختناق أو إلى دخولها مباشرة إلى المسالك التنفسية، ما قد يتسبب في التهاب رئوي ناتج عن الاستنشاق، وهي حالة صحية خطيرة تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً.

كما نبّه إلى إمكانية تهيّج أو تضيق المريء، وهو ما قد يسبب صعوبات في البلع، آلامًا في الصدر، واضطرابات هضمية قد تدوم لفترات طويلة. وأضاف أن التركيز العالي للكافيين والمنبهات في هذه المكملات، عند استهلاكها بهذه الطريقة، قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وتشمل الأعراض الجانبية المحتملة أيضًا خفقان القلب، تسارع النبض، التوتر العصبي، وفرط تحفيز الجسم، ما يضاعف المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الظاهرة.

ودعا الدكتور بن حديد إلى التعامل بحذر ومسؤولية مع المكملات الغذائية، مشددًا على ضرورة احترام الإرشادات الطبية وتعليمات الاستعمال التي يحددها المصنعون، حفاظًا على السلامة الصحية.

