الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية: نفزة تتصدّر القائمة بأعلى كميات مسجّلة

أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن عدداً من مناطق البلاد شهدت كميات معتبرة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وجاءت نفزة في الصدارة بـ 25 مم.

وفيما يلي الكميات المسجّلة في أبرز المناطق:

نفزة: 25 مم

طبرقة: 24 مم

سجنان: 21 مم

جومين: 16 مم

بني مطير: 15 مم

وتأتي هذه الأمطار في سياق اضطرابات جوية عرفتها عدة مناطق شمالية، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الساعات القادمة.

