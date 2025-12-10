Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأمطار في تونس: حصيلة التساقطات في نوفمبر 2025 كانت قريبة إجمالاً من المعدلات العادية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرته المناخية الأخيرة، بأن المعدل الوطني لدرجات الحرارة خلال شهر نوفمبر 2025 بلغ 16.6 درجة مئوية، أي أعلى بقليل من المعدل العادي البالغ 16.5 درجة مئوية.

وخلال شهر نوفمبر 2025، سُجل تساقط الثلوج خاصة في المناطق الجبلية بالشمال الغربي من تونس، لا سيما في عين دراهم والمناطق المرتفعة المحيطة بها.

وبحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فقد شهد شهر نوفمبر 2025 حصيلة مطرية قريبة إجمالاً من المعدلات العادية على مستوى البلاد، بفضل الأمطار الغزيرة التي هطلت في الشمال الغربي، خاصة في مدينة طبرقة.

وقد سجلت محطة طبرقة عدة كميات يومية هامة من الأمطار: 33.4 ملم في 2 نوفمبر، 72 ملم في 21 نوفمبر، 42.2 ملم في 22 نوفمبر، 46.2 ملم في 26 نوفمبر، 38 ملم في 27 نوفمبر و34 ملم في 28 نوفمبر.

وقد ساهمت هذه الأمطار في تعويض النقص المسجل في مناطق أخرى من البلاد، خصوصاً في الوسط، حيث بلغت نسبة العجز في التساقطات 90%. أما في الجنوب التونسي، فقد قُدر هذا العجز بنحو 40%.

تعليقات

