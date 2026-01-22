Français
الأخبار

الأمطار والفيضانات في تونس: إلى من يتوجّه المتضرّرون؟ وما هي إجراءات التعويض؟

الأمطار والفيضانات في تونس: إلى من يتوجّه المتضرّرون؟ وما هي إجراءات التعويض؟

أثّرت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات تونسية خلال الأيام الأخيرة في عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، مخلفةً أضرارًا مادية جسيمة وخسائر متفاوتة.

وفي تصريح لـتونس الرقمية، أوضح لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن الخطوة الأولى أمام المتضررين تتمثل في التوجه إلى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التابعة للولاية المعنية.

وأشار إلى أن هذه اللجان تكون في حالة انعقاد دائم خلال فترات التقلبات الجوية، وتتولى توجيه المواطنين، سواء تعلّق الأمر بالمساكن أو بالمحلات التجارية، مع ضمان التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لمرافقة المتضررين.

تعليقات

