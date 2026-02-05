Français
الأمم المتحدة: انتهاء معاهدة الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا «لحظة خطيرة»

الأمم المتحدة: انتهاء معاهدة الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا «لحظة خطيرة»

انتهى أحد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وروسيا! الوضع يشتعل داخل الأمم المتحدة!

هذا ما حث عليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. فقد دُعي البلدان إلى «التوصل إلى اتفاق» بسرعة بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية، في وقت تنتهي فيه المعاهدة القائمة، ما يمثل «لحظة خطيرة للسلام والأمن الدوليين».

وأشار المسؤول الكبير في الأمم المتحدة في بيان: «إن إنهاء عقود من الإنجازات لا يمكن أن يحدث في وقت أسوأ: فالخطر من استخدام سلاح نووي في أعلى مستوياته منذ عقود».

وأضاف غوتيريش أن على الدولتين «العودة فورًا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى إطار جديد».

