الأمم المتحدة: بحسب غوتيريش، يجب تجنب “التصعيد” بين الولايات المتحدة وفنزويلا

مساء هذا الأربعاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على جهوده الرامية إلى “تجنب أي تصعيد إضافي” بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة فرض “حصار شامل” على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد.

وقال فرحان حق في مؤتمر صحفي: “دعا غوتيريش إلى ضبط النفس وخفض التصعيد فوراً”.

ويأتي هذا النداء من الأمين العام للأمم المتحدة عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق من المساء، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية أن مادورو “استنكر لدى الأمين العام التصريحات العلنية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (…) التي زعم فيها بشكل غير مقبول أن النفط والموارد الطبيعية والأراضي الفنزويلية ملك له”.

وحذر الرئيس الفنزويلي من “تصاعد التهديدات ضد فنزويلا وتداعياتها الخطيرة على السلام الإقليمي”، قائلاً إن “مثل هذه التصريحات يجب أن ترفضها الأمم المتحدة بشكل قاطع، لأنها تشكل تهديداً مباشراً للسيادة والقانون الدولي والسلام”.

