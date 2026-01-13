Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأمم المتحدة تحذّر: في أوكرانيا، الشتاء يتحوّل إلى سلاح حرب

الأمم المتحدة تحذّر: في أوكرانيا، الشتاء يتحوّل إلى سلاح حرب

لم يعد الشتاء في أوكرانيا مجرّد ظاهرة مناخية قاسية، بل تحوّل، وفق الأمم المتحدة، إلى أداة استراتيجية في مسار الحرب، تزيد من هشاشة المدنيين وتفاقم معاناتهم.

وفي هذا السياق، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن روسيا كثّفت هجماتها المنهجية على البنية التحتية الطاقية الأوكرانية. وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حذّرت من أن هذه الهجمات تضع ملايين المدنيين أمام خطر مباشر في ذروة فصل الشتاء.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن استهداف شبكات الطاقة والتدفئة والمياه لا يؤدي فقط إلى شلل الخدمات الأساسية، بل يفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في ظل البرد القارس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

640
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

566
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
420
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
410
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
367
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
360
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
306
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
305
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
298
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
295
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى