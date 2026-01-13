الأمم المتحدة تحذّر: في أوكرانيا، الشتاء يتحوّل إلى سلاح حرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يعد الشتاء في أوكرانيا مجرّد ظاهرة مناخية قاسية، بل تحوّل، وفق الأمم المتحدة، إلى أداة استراتيجية في مسار الحرب، تزيد من هشاشة المدنيين وتفاقم معاناتهم.

وفي هذا السياق، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن روسيا كثّفت هجماتها المنهجية على البنية التحتية الطاقية الأوكرانية. وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حذّرت من أن هذه الهجمات تضع ملايين المدنيين أمام خطر مباشر في ذروة فصل الشتاء.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن استهداف شبكات الطاقة والتدفئة والمياه لا يؤدي فقط إلى شلل الخدمات الأساسية، بل يفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في ظل البرد القارس.

