الأمم المتحدة: تعيين الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح على رأس مفوضية اللاجئين

هذا السبت، تم تعيين العراقي برهم صالح على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، على أن يخلف، مطلع جانفي 2026، الإيطالي فيليبو غراندي الذي أمضى 10 سنوات على رأس الوكالة الأممية.

وباعتباره رئيسًا سابقًا للعراق بين 2018 و2022، يُنظر إلى صالح على أنه سياسي معتدل، وسيتولى مهامه في وقت تواجه فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أزمة هائلة.

وقد كاد عدد الأشخاص المُهجَّرين قسرًا في العالم أن يتضاعف خلال عشر سنوات، في حين يتراجع تمويل المساعدات الدولية بشكل حاد، لا سيما مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام.

كما اضطرت المنظمة الدولية إلى الاستغناء عن أكثر من ربع كوادرها منذ بداية العام، أي قرابة 5 000 موظف.

