Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأمم المتحدة: تعيين قاضية تونسية عضواً في لجنة التحقيق بشأن سوريا

الأمم المتحدة: تعيين قاضية تونسية عضواً في لجنة التحقيق بشأن سوريا

إلى جانب الأكاديمية والباحثة القانونية الدولية الإيرلندية فيونوالا ني أولان، عيّنت الأمم المتحدة القاضية التونسية والخبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، منية عمّار، عضواً في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وجاء هذا القرار بقرار من رئيس المجلس، السفير السويسري يورغ لاوبر، وذلك في إطار تعويض الأعضاء المنتهية ولايتهم، لتنضمّ بذلك إلى رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو.

وبصفتها قاضية سابقة بمحكمة التعقيب في تونس، تتمتع السيدة عمّار بخبرة طويلة في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والعدالة الدولية. كما سبق لها التعاون مع عدد من مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة.

وتُعدّ هذه اللجنة، التي أُنشئت سنة 2011، هيئة مكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سوريا منذ اندلاع النزاع، وتحديد المسؤوليات عنها. وقد تمّ تمديد ولايتها لسنة إضافية في أفريل 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

512
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
503
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
351
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
322
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
319
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
296
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة
274
الأخبار

ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025
270
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
267
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى