الأمم المتحدة: تفاقم المجاعة بهذه الدّول بسبب إغلاق مضيق هرمز

الأمم المتحدة: تفاقم المجاعة بهذه الدّول بسبب إغلاق مضيق هرمز

أشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، الثلاثاء، إلى أن إغلاق مضيق هرمز يفاقم الوضع في الدول التي تعاني من المجاعة، بما فيها السودان وجنوب السودان وأفغانستان واليمن والصومال.

وأكد دا سيلفا، أن تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط “تتجاوز بكثير حدود الدول المتضررة من النزاع”، وأنّ أخطر عواقب إغلاق مضيق هرمز ستطال الدول النامية في آسيا وإفريقيا.
ونقل المكتب الصحافي للأمم المتحدة عنه قوله: “إن الاضطرابات في مضيق هرمز تهدد إمدادات الطاقة، ما يؤثر على سوق الأسمدة، ويهدد الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك السودان وجنوب السودان وأفغانستان واليمن والصومال”.
ويتوقع دا سيلفا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في جميع أنحاء العالم بعشرات الملايين خلال عام واحد، وخلص المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى القول: “قد يؤدي تصعيد حرب الخليج إلى تهديد تدفقات التحويلات المالية، لا سيما إلى جنوب آسيا”.

