الأمم المتحدة تندد بقانون للاحتلال يمنع الكهرباء والمياه عن الأونروا

قال ‍ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة ⁠أنطونيو غوتيريش، ندد أمس الأربعاء بخطوة للاحتلال الصهيوني لمنع الكهرباء والمياه ⁠عن المنشآت التابعة ⁠لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأضاف دوجاريك أن هذه الخطوة من ‌شأنها أن “تزيد من إعاقة” قدرة الوكالة على العمل وتنفيذ أنشطتها.

وأشار دوجاريك إلى إن “اتفاقية امتيازات ‍الأمم المتحدة وحصاناتها لا تزال سارية على الأونروا وممتلكاتها وأصولها وعلى مسؤوليها ​وموظفيها الآخرين، فالممتلكات التي تستخدمها الأونروا مصونة”. وقال إن الأونروا جزء “لا يتجزأ” ‌من المنظمة الدولية.

وندد أيضا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بهذه الخطوة قائلا إنها جزء من “حملة ممنهجة مستمرة لتشويه سمعة الأونروا وبالتالي عرقلة” الدور الذي تقوم به في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.

وفي عام 2024، أجاز الكنيست قانونا يحظر ‌على الوكالة العمل في فلسذين المحتلة ويمنع المسؤولين الصهيونيين من التواصل مع الوكالة.

وتوفر الوكالة خدمات التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكانت علاقاتها دائما متوترة مع الاحتلال لكنها تدهورت بشكل ‍حاد بعد اندلاع الحرب في غزة ودعا ⁠الاحتلال مرارا إلى حل الأونروا ونقل مسؤولياتها إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويأتي منع المرافق الأساسية عن الوكالة في الوقت الذي علق فيه الاحتلال عمل عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في غزة لعدم التزامها بالقواعد الجديدة للتسجيل.

وفي ​بيان مشترك، قالت كل ‌من كندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا الثلاثاء الفارط إن مثل هذه الخطوة سيكون ​لها تأثير شديد على وصول الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وحذرت تلك الدول من أن واحدا من كل ​ثلاثة مرافق للرعاية الصحية في غزة سيغلق إذا توقفت عمليات المنظمات الدولية غير الحكومية.

