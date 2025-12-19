الأمم المتحدة : جزاءات إزاء قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحيطت فرنسا علمًا باعتماد الولايات المتحدة الأمريكية جزاءات جديدة إزاء المحكمة الجنائية الدولية ضد قاضيين من قضاتها تضاف إلى الجزاءات التي اتخذت سابقًا ضد تسعة قضاة آخرين.

و تدين فرنسا جميع أوجه التهديد والتدابير القمعية ضد المحكمة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني التي تدعمها.

و تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب جميع هذه الجزاءات التي اعتمدتها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 6 فيفري 2025.

و تمثّل هذه التدابير انتهاكًا للمحكمة والدول المائة والخمسة وعشرين الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتتعارض مع مبدأ نزاهة القضاء.

و تعرب فرنسا عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار وتؤكّد مجددًا دعمها الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها. وإنّ دورهم جوهريٌ في مكافحة الإفلات من العقاب. و ستواصل فرنسا بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدول الأخرى الأعضاء في نظام روما، حشد جهودها لتتمكن المحكمة من الاستمرار في مهمتها على نحو مستقل وحيادي من أجل تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين من أخطر الجرائم.

