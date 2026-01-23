Français
Anglais
العربية
عالمية

الأمم المتحدة: مجلس حقوق الإنسان يمدد تحقيقاته بشأن إيران

الأمم المتحدة: مجلس حقوق الإنسان يمدد تحقيقاته بشأن إيران

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران، في أعقاب حملة القمع التي شُنّت على الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقد أُنشئت البعثة في نوفمبر 2022، ردًا على حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين الذين احتجوا على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها. وصوّت أعضاء المجلس الخمسة والعشرون لصالح قرار يمدد ولاية البعثة لمدة عامين إضافيين ويوسع نطاق عملها.

وبينما امتنع خمسة عشر عضوًا عن التصويت، فقد صوّت سبعة أعضاء ضد القرار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

598
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

349
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
325
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
322
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
319
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
312
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
310
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
310
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
281
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
268
الأخبار

غدًا: مواصلة تعليق الدروس بعدد من معتمديات ولاية نابل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى