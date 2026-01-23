الأمم المتحدة: مجلس حقوق الإنسان يمدد تحقيقاته بشأن إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران، في أعقاب حملة القمع التي شُنّت على الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقد أُنشئت البعثة في نوفمبر 2022، ردًا على حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين الذين احتجوا على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها. وصوّت أعضاء المجلس الخمسة والعشرون لصالح قرار يمدد ولاية البعثة لمدة عامين إضافيين ويوسع نطاق عملها.

وبينما امتنع خمسة عشر عضوًا عن التصويت، فقد صوّت سبعة أعضاء ضد القرار.

