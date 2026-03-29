الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه

أعلن الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، الذي شغل منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لثلاثة عقود، رحيله عن منصبه، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، اليوم الأحد.

وقال موسينغو أومبا، في تصريحات أبرزتها شبكة RMC الفرنسية، “بعد أكثر من 30 عامًا من مسيرة مهنية دولية في خدمة كرة قدم تحمل رسالة سامية قادرة على التوحيد والتعليم وخلق فرص تبعث على الأمل، اتخذت قرار مغادرة منصبي كأمين عام للكاف من أجل التفرغ لمشاريع شخصية”.

و أضاف “الآن، بعدما تمكنت من تبديد الشبهات التي حاول البعض إلصاقها بي، أستطيع الرحيل بهدوء ودون أي قيود، تاركًا كاف في أفضل حالاته ازدهارًا على الإطلاق”.

من جانبه، اعتمد المكتب التنفيذي لكاف رحيل المسؤول الكونغولي، وقرر تكليف النيجيري سامسون أدامو، رئيس إدارة المسابقات بالاتحاد، بالقيام بمهام الأمين العام.

تأتي هذه القرارات على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو الاجتماع الأول منذ صدور قرار لجنة الاستئناف التابعة للجنة الانضباط بخصوص قضية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، حيث من المتوقع أن يناقش المكتب التنفيذي تداعيات قرار لجنة الاستئناف.

و من المنتظر أن يعقد رئيس الكاف باتريس موتسيبي مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع، في أول ظهور إعلامي له منذ صدور قرار لجنة الاستئناف، وهو ما يحظى بترقب كبير في كل من داكار والرباط.

