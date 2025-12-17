الأهلي السعودي يمدد عقد الحارس السنغالي إدوارد ميندي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي الأهلي السعودي تمديد عقد الحارس السنغالي إدوارد ميندي لمدة موسمين و نصف، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028.

و أوضح النادي في بيان رسمي، أن تجديد عقد ميندي البالغ من العمر 33 عاما، يأتي ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

كما نشر النادي فيديو خاصا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، للإعلان عن تمديد عقد الحارس السينغالي، حمل عنوان ” أبواب القلعة في أيد أمينة.. القائد مستمر حتى 2028″، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها ميندي كعنصر قيادي و حارس أساسي في الفريق.

و كان ميندي قد انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023 قادما من نادي تشيلسي الإنقليزي، بعقد يمتد حتى 2026، قبل أن يمدد، ليواصل مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين.

و يُعد إدوارد ميندي من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، حيث ساهم في الحفاظ على توازن الفريق في الموسم الحالي و الذي يحتل فيه الأهلي المركز الرابع برصيد 19 نقطة في جدول الترتيب.

