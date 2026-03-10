الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قبل لقاء الترجي الرياضي لحساب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، أصدر الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بلاغًا كشف من خلاله عن العقوبات التي أقرّها رئيس النادي محمود الخطيب عقب هزيمة الفريق مساء أمس، ضدّ طلائع الجيش في الدوري المحلي وتذبذب النتائج في الفترة الأخيرة، وذلك بخصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأوّل وتعليق 25% من قيمة عقودهم، إلى حين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعلاوة على العقوبات المادية التي تمّ الإعلان عنها، قرّر محمود الخطيب تقديم موعد سفر بعثة الأهلي إلى تونس لملاقاة الترجي الرياضي ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية إلى يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة.

ويُواجه الأهلي المصري الترجي الرياضي مساء الأحد 15 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة ليلًا في ملعب حمادي العقربي برادس.

وفيما يلي نصّ البلاغ :

