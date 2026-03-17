الأهلي يحتج على قرار تأجيل نظر احتجاجه من كاف و يطلب البت فيه قبل مباراة الترجي

أرسل النادي الأهلي المصري قبل قليل احتجاجًا رسميًّا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على قرار «كاف» بتأجيل نظر استئناف الأهلي الذي كان محددًا له اليوم الثلاثاء، بخصوص عقوبة الحرمان من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي الرياضي التونسي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

جاء احتجاج الأهلي بشكل عاجل بعدما تلقى إخطارًا من «كاف» أن الاستئناف الذي كان محددًا له الساعة العاشرة صباحا اليوم الثلاثاء قد تأجل لمنتصف النهار ثم تلقى النادي إخطارًا آخر بأن جلسة نظر الاستئناف تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو يعلم أن لقاء العودة مع الترجي تحدد له السبت المقبل باستاد القاهرة.

و طالب الأهلي الاتحاد الإفريقي بضرورة تنفيذ اللوائح، حيث يعتبر أن الاستئناف حق قانوني للنادي و من شأنه البت فيه قبل المباراة المقبلة، خاصة أن «الكاف» قام بتوقيع عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب.

و كان يجب أن تكون العقوبة متدرجة أسوة بما حدث مع الأندية الأخرى و تمسك الأهلي في احتجاجه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال و إنصاف العدالة و منح النادي الحق في حضور جماهيره و لو بنسبة من سعة الملعب مثلما حدث مع أندية إفريقية في وقائع سابقة، خاصة أن جماهير الأهلي لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة إلا في مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

