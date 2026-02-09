الأولمبي الباجي : الغيني شريف كامارا يخضع إلى عملية جراحية ناجحة

أكّد الاولمبي الباجي اليوم الاثنين أنّ لاعبه شريف كامارا خضع إلى تدخل جراحي ناجح بعد تعرضه إلى كسر على مستوى اليد خلال المقابلة الماضية ضد مستقبل سليمان.
و لم يكشف نادي عاصمة السكر عن مدة الراحة التي سيركن اليها اللاعب الغيني.
و يحتل الاولمبي الباجي المركز الرابع عشر لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.
و يحل الاولمبي الباجي في الجولة القادمة ضيفا على الملعب التونسي يوم الجمعة المقبل.
