الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة

أعلن الأولمبي الباجي عن تعيين هيئة تسييرية وقتية لتولّي إدارة شؤون الفريق خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، بهدف الحفاظ على استمرارية العمل الإداري و المالي و التنظيمي للنادي.
و جاءت تركيبة الهيئة التسييرية كما يلي :
• كمال والي : رئيس
• كمال قنديل : نائب رئيس وأمين مال
• أحمد العرفاوي : كاتب عام
و أفاد النادي بأنه سيتم لاحقًا الكشف عن بقية أعضاء الهيئة بعد استكمال تركيبتها.
و في ختام البيان ، دعت الهيئة جماهير الأولمبي الباجي إلى الوقوف إلى جانب الفريق خلال هذه الفترة الحساسة، مؤكّدة أنّ دعم الأنصار عنصر أساسي لضمان الاستقرار و مواصلة المسيرة في أفضل الظروف.
