الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني

علم مراسل تونس الرقمية بباجة، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، أن الإطار الفني لفريق أكابر الأولمبي الباجي شهد تغييرات جديدة، حيث شرع المدرب بديع الزواغي رسميًا في مهامه كمساعد للمدرب الأول حافظ القيطوني.

و يأتي تعيين الزواغي خلفًا لكل من صابر المحمدي ونبيل المساوي، في إطار تحويرات على مستوى الإطار الفني، دون أن تكشف الهيئة التسييرية للنادي عن الأسباب الكاملة وراء هذه التغييرات.

و من جهة أخرى، يواصل فريق الأولمبي الباجي تربصه التحضيري الذي انطلق أمس الاثنين بمنطقة برج السدرية، ويتواصل إلى غاية 30 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، على أن يتخلل التربص خوض عدد من المباريات الودية للوقوف على مدى جاهزية المجموعة.

