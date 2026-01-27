الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه الأولمبي الباجي غدًا الأربعاء 28 جانفي 2016 فريق الاتحاد المنستيري على أرضية ملعب بو جمعة الكميت بباجة، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يدخل فريق عاصمة السكر هذه المواجهة تحت ضغط النتائج، حيث أصبح المدرب لطفي السليمي مطالبًا بتحقيق الانتصار من أجل تصحيح المسار والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية، خاصة بعد الهزيمة التي تكبدها الفريق في الجولة الماضية أمام مستقبل قابس بهدف دون رد.

في المقابل، يسعى الاتحاد المنستيري بقيادة مدربه الطارق الحراية إلى مواصلة نتائجه الطيبة، بعد الانتصار الهام الذي حققه في الجولة السابقة على الترجي الرياضي التونسي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بنتيجة هدفين مقابل هدف.

و على مستوى التشكيلة، سيشهد الأولمبي الباجي غياب اللاعب الرواندي أنيسيت ايشاموي بسبب الإقصاء بعد حصوله على بطاقة حمراء، مقابل عودة المهاجم بشير الحسني إثر استيفائه عقوبة الإنذارات.

أما الاتحاد المنستيري فسيكون محروما من خدمات اللاعب أيمن الحرزي ، بعد انتقاله رسميًا إلى نادي باب جديد، وهو ما قد يفرض بعض التغييرات على اختيارات الإطار الفني للفريق.

و تبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل سعي كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تخدم أهدافه.

