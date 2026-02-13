الأولمبي الباجي يتقدّم باحتراز رسمي ضد الملعب التونسي بسبب تشريك 5 أجانب (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد أحمد العرفاوي، الكاتب العام لفريق الأولمبي الباجي أنّ إدارة النادي تقدّمت رسميًا باحتراز على خلفية تشريك فريق الملعب التونسي خمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي جمعتهما.

وأوضح العرفاوي أنّ هذا الإجراء يأتي اعتبارًا لكون عدد اللاعبين الأجانب الذين تمّ إشراكهم يتعارض مع التراتيب والقوانين الجاري بها العمل

وأضاف المتحدث أنّ إدارة النادي تنتظر ما سيتم تدوينه من قبل حكم اللقاء على ورقة المباراة، إلى جانب القرارات التي سيصدرها مكتب الرابطة بخصوص هذه المسألة، والتي من شأنها حسم الجدل القائم حول قانونية مشاركة اللاعبين المعنيين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



