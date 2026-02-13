Français
Anglais
العربية
رياضة

الأولمبي الباجي يتقدّم باحتراز رسمي ضد الملعب التونسي بسبب تشريك 5 أجانب (فيديو)

أكّد أحمد العرفاوي، الكاتب العام لفريق الأولمبي الباجي أنّ إدارة النادي تقدّمت رسميًا باحتراز على خلفية تشريك فريق الملعب التونسي خمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي جمعتهما.

وأوضح العرفاوي أنّ هذا الإجراء يأتي اعتبارًا لكون عدد اللاعبين الأجانب الذين تمّ إشراكهم يتعارض مع التراتيب والقوانين الجاري بها العمل

وأضاف المتحدث أنّ إدارة النادي تنتظر ما سيتم تدوينه من قبل حكم اللقاء على ورقة المباراة، إلى جانب القرارات التي سيصدرها مكتب الرابطة بخصوص هذه المسألة، والتي من شأنها حسم الجدل القائم حول قانونية مشاركة اللاعبين المعنيين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

328
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
277
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
264
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
253
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
242
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
238
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى