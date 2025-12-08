Français
الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

استأنف فريق الأولمبي الباجي بعد ظهر اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، تحضيراته استعدادًا لمرحلة الإياب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك في حصة تدريبية شهدت التحاق جميع اللاعبين و عودة أجواء العمل الجدي داخل الفريق.

و أشرف كمال والي، رئيس الهيئة التسييرية الجديدة، على الحصة التدريبية، حيث عقد لقاءً مباشرًا مع الإطار الفني و بعض اللاعبين للوقوف على أبرز المتطلبات و تقييم استعدادات النادي للمرحلة القادمة.

و في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة، أكد كمال والي أن الوضعية المالية الحالية للنادي صعبة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول عاجلة لضمان سير الفريق في أفضل الظروف.

و شدّد والي على أن الهدف الأساسي للهيئة التسييرية الجديدة هو ضمان بقاء الأولمبي الباجي في الرابطة الأولى، مؤكّدًا أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر دعم الفريق فنيًا و ماليًا خلال الفترة المقبلة.

