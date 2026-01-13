الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال كمال والي، رئيس الهيئة التسييرية لنادي الأولمبي الباجي في تصريح لتونس الرقمية اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، أن الفريق يخطط لتأهيل ستة لاعبين جدد تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليتمكن المدرب لطفي السليمي من الاعتماد عليهم في مواجهة الاتحاد الرياضي ببن قردان، المقررة يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب.

و أشار والي إلى أن إجراءات التأهيل ستكتمل مساء اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنّ اللاعبين المعنيين يشملون كلًّا من الجزائري حسين القفصي و اللاعب البينيني عبدو السلام، إضافة إلى محرز بالراجح، محمد علي الراقوبي، نامان كايتا و النيجيري أفوفوا.

