رياضة

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

أعلنت الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي الباجي، اليوم الأحد الحادي عشر من جانفي ألفين وستة وعشرين، عن إتمام تعاقدها رسميًا مع المهاجم الجزائري حسين القفصي بعقد يمتد على موسمين و نصف، في إطار سعي النادي إلى تدعيم رصيده البشري خلال فترة الانتقالات الحالية.

و لم تقتصر تحركات إدارة الفريق على الخط الأمامي، إذ تم كذلك التوقيع مع متوسط الميدان الدفاعي البنيني عبدو السلام لنفس المدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن في وسط الميدان وتوفير حلول إضافية للإطار الفني خلال المرحلة القادمة من المنافسة.

و في سياق متصل، علمت تونس الرقمية أن إدارة الأولمبي الباجي تواصل مساعيها من أجل انتداب حارس المرمى أشرف كرير، حيث من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة، و قد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم غد الاثنين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية.

