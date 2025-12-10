Français
الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين و اقتراب تجديد عقد كايتا

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بثلاثة لاعبين و اقتراب تجديد عقد كايتا

توصلت إدارة الأولمبي الباجي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق رسمي يقضي بضمّ ثلاثة لاعبين جدد إلى صفوف الفريق، وهم محمد علي الراقوبي و محرز بالراجح و أنور الجويني، في إطار استعدادات النادي للمرحلة القادمة من الموسم الرياضي.

و من المنتظر أن يلتحق اللاعبون الجدد بالتمارين بداية من يوم غد، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والإعلان عن تفاصيل العقود بشكل رسمي وفق ما ذكره مراسل تونس الرقمية بالجهة

كما تشير المعطيات إلى أن إدارة النادي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتجديد عقد اللاعب نيمان كايتا خلال الأيام المقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وتثبيت العناصر الأساسية ضمن الفريق.

و تأتي هذه التحركات في إطار سعي الأولمبي الباجي إلى دعم رصيده البشري وتطوير جاهزية المجموعة قبل خوض الاستحقاقات القادمة.

