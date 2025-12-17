Français
Anglais
العربية
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

تعاقد اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 فريق الأولمبي الباجي مع اللاعب محرز بالراجح بعقد يمتدّ إلى غاية سنة 2027، في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم الرصيد البشري استعدادًا للاستحقاقات القادمة

كما تعاقدت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي مع محمد علي الراقوبي لغاية 2027

و تعدّ هذه الانتدابات أوّل تعاقدات الأولمبي الباجي قبل الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الشتوية، في خطوة تعكس رغبة الفريق في تعزيز صفوفه مبكرًا و تحسين نتائجه خلال بقية الموسم.

تعليقات

