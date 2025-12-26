Français
الأخبار

الأولمبي الباجي يفوز في مباراة وديّة

الأولمبي الباجي يفوز في مباراة وديّة

فاز الأولمبي الباجي على الملعب الرياضي بمرناق بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة ضمن استعداداته لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

و جاءت ثنائية الأولمبي الباجي، في المباراة التي أقيمت بمركب الزهراء، عن طريق بهاء الشارني و محرز بالراجح.

و سيخوض الأولمبي الباجي مباراة ودية أخرى يوم 30 ديسمبر الجاري امام مستقبل المرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى على الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 11 نقطة.

