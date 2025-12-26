الأولمبي الباجي يفوز في مباراة وديّة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فاز الأولمبي الباجي على الملعب الرياضي بمرناق بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة ضمن استعداداته لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

و جاءت ثنائية الأولمبي الباجي، في المباراة التي أقيمت بمركب الزهراء، عن طريق بهاء الشارني و محرز بالراجح.

و سيخوض الأولمبي الباجي مباراة ودية أخرى يوم 30 ديسمبر الجاري امام مستقبل المرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى على الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 11 نقطة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



