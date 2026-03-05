Français
Anglais
العربية
رياضة

الأولمبي الباجي يكسب الاحتراز ضد الملعب التونسي ويتحصل على ثلاث نقاط

الأولمبي الباجي يكسب الاحتراز ضد الملعب التونسي ويتحصل على ثلاث نقاط

أكد أحمد العرفاوي كاتب عام فريق الأولمبي الباجي في تصريح لتونس الرقمية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر اليوم هزم الملعب التونسي جزئياً ومنح الأولمبي الباجي ثلاث نقاط، وذلك على خلفية الاحتراز الذي تقدمت به إدارة الفريق.

وأوضح العرفاوي أن الاحتراز يتعلق بتشريك الملعب التونسي لخمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وهو ما اعتبره الأولمبي الباجي مخالفاً للوائح المعمول بها.

وبناءً على هذا القرار، تم إقرار هزيمة الملعب التونسي جزئياً وإسناد النقاط الثلاث لفائدة الأولمبي الباجي

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

338
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
333
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
298
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
297
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
289
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
285
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
274
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
272
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
265
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى