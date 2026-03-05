الأولمبي الباجي يكسب الاحتراز ضد الملعب التونسي ويتحصل على ثلاث نقاط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد أحمد العرفاوي كاتب عام فريق الأولمبي الباجي في تصريح لتونس الرقمية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر اليوم هزم الملعب التونسي جزئياً ومنح الأولمبي الباجي ثلاث نقاط، وذلك على خلفية الاحتراز الذي تقدمت به إدارة الفريق.

وأوضح العرفاوي أن الاحتراز يتعلق بتشريك الملعب التونسي لخمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وهو ما اعتبره الأولمبي الباجي مخالفاً للوائح المعمول بها.

وبناءً على هذا القرار، تم إقرار هزيمة الملعب التونسي جزئياً وإسناد النقاط الثلاث لفائدة الأولمبي الباجي

