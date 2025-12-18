Français
رياضة

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق

أكد مصدر من الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي الباجي لـمراسل تونس الرقمية اليوم الخميس، أن الفريق سيدخل في تربص تحضيري بـبرج السدرية انطلاقًا من يوم الاثنين القادم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك استعدادًا للمرحلة القادمة من الموسم.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة النادي قامت، يوم أمس، بإتمام إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد علي الراقوبي ومحرز بالراجح، في إطار تعزيز الرصيد البشري للفريق قبل استئناف المنافسات.

وفي السياق نفسه، تشير بعض الأخبار إلى أن الهيئة التسييرية برئاسة كمال والي قد شرعت في التفاوض مع عدد من اللاعبين الأفارقة، بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، قرر اللاعب أنور الجويني عدم الإمضاء لفائدة النادي لأسباب خاصة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

