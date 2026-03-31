الأولمبي الباجي يواصل تحضيراته لمواجهة مستقبل المرسى ..و هذه ابرز الغيابات

يواصل فريق الأولمبي الباجي تحضيراته استعدادًا لاستئناف نشاط البطولة، حيث سيواجه يوم الجمعة القادم فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مباراة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لأبناء باجة في إطار الصراع من أجل ضمان البقاء.

و تولي الإطار الفني للفريق أهمية خاصة لهذه المواجهة، بالنظر إلى حاجة الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر.

و من المنتظر أن يستعيد الأولمبي الباجي في هذه المباراة خدمات كل من متوسط الميدان محمد علي الراقوبي والمهاجم محمد الهادي الحدوشي، بعد غيابهما في الفترة الماضية، فيما سيغيب اللاعب بهاء الشارني عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة.

