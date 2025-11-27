Français
الأخبار

الأونروا: آلاف النّازحين قسرا في غزة يكافحون للحصول على مأوى آمن من البرد

الأونروا: آلاف النّازحين قسرا في غزة يكافحون للحصول على مأوى آمن من البرد

قالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2025، إن آلاف النازحين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني على القطاع لأكثر من عامين.

وأوضحت الوكالة على صفحتها على الفايسبوك، أنّ “آلاف المُهَجَّرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم.

وأضافت أنّ “النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية”، مشيرة إلى أن “مزيدا من مواد الإيواء ما تزال مطلوبة”.

ولفتت إلى أنّ أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها “أونروا” في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءً مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذّر المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة.

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

