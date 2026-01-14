الأونروا تحذّر: غزة تحتاج إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لا إلى قيود إضافية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن القيود الجديدة المفروضة على تسجيل وعمل المنظمات الدولية في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تعرقل الاستجابة للاحتياجات الملحّة لسكان القطاع.

وفي تصريح من نيويورك، أكّد جوناثان فاولر، مدير الاتصال في الأونروا، أن غزة تمرّ بمرحلة حرجة تتطلب زيادة فورية وفعّالة في المساعدات الإنسانية، وليس فرض مزيد من القيود الإدارية التي قد تُبطئ وصول الدعم إلى المدنيين.

