الأونروا تحذّر: غزة تحتاج إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لا إلى قيود إضافية

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات إنسانية خطيرة قد تنجم عن القيود الجديدة المفروضة على تسجيل وعمل المنظمات الدولية في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تعرقل الاستجابة للاحتياجات الملحّة لسكان القطاع.

وفي تصريح من نيويورك، أكّد جوناثان فاولر، مدير الاتصال في الأونروا، أن غزة تمرّ بمرحلة حرجة تتطلب زيادة فورية وفعّالة في المساعدات الإنسانية، وليس فرض مزيد من القيود الإدارية التي قد تُبطئ وصول الدعم إلى المدنيين.

