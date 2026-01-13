الإبقاء على نفس السّعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز بالمعاصر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في بلاغ مشترك بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات حول تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون وفي إطار المتابعة الدورية لتقدم موسم جني وتحويل الزيتون أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ما يلي:

مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10.200 دينارات للكغ الواحد, و سيتم تحيين هذا السعر كلما اقتضى الأمر ذلك.

و دعت الوزارتان كافة المتدخلين بالمنظومة بالعمل على اعتماد هذا السعر المرجعي باعتبار هوامش ربح ومصالح كل طرف.

