Français
Anglais
العربية
الأخبار

الإبقاء على نفس السّعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز بالمعاصر

الإبقاء على نفس السّعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز بالمعاصر

في بلاغ مشترك بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات حول تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون وفي إطار المتابعة الدورية لتقدم موسم جني وتحويل الزيتون أعلنت  وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ما يلي:

مواصلة العمل بالسعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10.200 دينارات للكغ الواحد, و سيتم تحيين هذا السعر كلما اقتضى الأمر ذلك.

و دعت الوزارتان كافة المتدخلين بالمنظومة بالعمل على اعتماد هذا السعر المرجعي باعتبار هوامش ربح ومصالح كل طرف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

601
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
469
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي
446
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
396
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
367
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
327
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
323
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
301
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
300
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى